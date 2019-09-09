عدوان: سنكون أول من يتصدى بقرار من الدولة لأي اعتداء يمس بلبنان

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب ​جورج عدوان​ خلال عشاء أقامه على شرف رؤساء اتحاد بلديات ورؤساء بلديات ومخاتير ​الشوف​ والاقليم في بلدة ​دير القمر​، إلى انه "كنا نتمنى أن يكون معنا رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​"، وموضحاً أن "الغياب هو بسبب أمر طارئ في أخر لحظة، وأن السبب ليس أمنيا وليس سياسياً، قائلا: "تابعنا اليوم أخباراً أن جهة ما طلبت منا أن نأجل الزيارة، هل تعتقدون أننا بالخط الذي نسير به، يمكن لأحد أن يطلب منا طلباً مماثلاً، أو حتى ان نقبل به؟".

وفي الملف ​الاقتصاد​ي والمالي ال​لبنان​ي، شدد عدوان على أن "لبنان يمر اليوم بظروف صعبة، مالية واقتصادية ونقدية، ونحن منذ سنوات ننبه ولكن "على من تقرأ مزاميرك يا داوود"، معتبراً أنه في هذا الظرف الصعب يجب أن يكون لدينا الوعي والصدق وأن نقول الأمور كما هي على حقيقتها لمعالجتها، ومشدداً في الوقت عينه على أنه مهما نظمنا وعملنا في الاقتصاد والنقد، إن لم نبدأ بالاستقرار، على أمد هادئ وطويل، لا يمكن بناء الاقتصاد، خصوصاً اذا ما كان قرار الحرب والسلم خارج ​الدولة​، سائلا: "اي دولة ستبني اقتصادها ونقدها ومؤسساتها، ومن الممكن أن يُتخذ في اي يوم قرارُ الحرب عنها، في حرب لا تخدم لبنان؟".

وأكد عدوان أنه لا أحد يمكنه أن يزايد لا على حلفائنا ولا علينا، فعندما يتعرض لبنان لأي خطر، سنكون أول من يتصدى، بقرار من الدولة، لأي اعتداء يمس بلبنان بحراً أو براً أو جواً، فالسيادة لا تتجزأ، وهي لا يمكن أن تكون موجودة بوجه ناس ولا تكون موجودة بوجه ناس أخرين.