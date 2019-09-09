واستمرّت العمليّة الجراحيّة في مستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو أكثر من خمس ساعات، وفق ما أوضح المركز الطبّي في بيان.
وقال الطبيب أنطونيو لويز ماسيدو في البيان إنّ "الإجراء كان ناجحاً"، مشيراً إلى أنّ الرئيس يتعافى وحاله مستقرّة.
وأوضح أنّه تعيَّن إزالة أجزاء كبيرة من أمعاء بولسونارو، بعدما التصقت بجدار البطن بشدّة.
أخبار ذات صلة
وأضاف ماسيدو انّ من المتوقّع أن يقضي بولسونارو خمسة أيّام في المستشفى وانّه يجب أن يكون قادرًا على السّفر بالطائرة بعد أسبوع.
من جهته، قال متحدّث باسم الرّئاسة إنّ نائب الرئيس البرازيلي، هاملتون موراو، تولّى موقّتًا الأحد سلطات الرئاسة، وذلك حتّى يوم الخميس على الأقلّ.
وفي وقت سابق، أعلن بيان رسمي أنّ الرئيس أجرى "فحوصًا طبّية وأنّه سيخضع لجراحة بهدف معالجة فتق ظهرَ على أثر جراحات سابقة" خضع لها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرازيل يخضع لأربع عمليات جراحية في عام واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.