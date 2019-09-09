ناسا تحذر من تهديد في حجم «برج خليفة»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

حذرت وكالة «ناسا» من اقتراب كويكب ضخم بحجم برج خليفة من الأرض، يوشك على الاصطدام بها يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.

ووفقا لما نشرته صحيفة «البيان»، قالت الوكالة إن الكويكب يسير في مساره نحو الأرض بسرعة تبلغ 14.361 ميلا في الساعة، مؤكدة أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيصطدم بالأرض بعد أسبوع.

وذكرت الوكالة أن الكويكب هو «2000 كيو دبليو 7»، وتم التنبؤ به منذ يونيو الماضي، ويبلغ قطره 650 مترا وطوله يماثل برج خليفة.

وأوضحت وكالة ناسا أن لكويكب يبعد عن الأرض بمسافة 5.3 ملايين كيلو متر لكنه يسير بسرعة كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا توجد دفاعات تحمي الأرض من أي كويكبات تضربها في أي وقت، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الكويكبات التي من المحتمل أن تضربها.