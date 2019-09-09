“عيطلي نتسخرليك”…مبادرة شاب لمحاربة البطالة …والخدمة موجهة بالأساس إلى كبار السن-فيديو

فيديو: يونس الميموني
“عيطلي نتسخر ليك” مبادرة شاب من مدينة أصيلة قرر محاربة البطالة، عبر إطلاق مشروعه الخاص لتقديم خدمات التسوق للأشخاص بمقابل مالي.
وكشف صاحب الفكرة، عبد الله الهسكوري، اليوم الأحد، لـ “اليوم 24″ أن الهدف من مشروعه هو مساعدة كبار السن على اقتناء الوجبات الخفيفة من المطاعم، وتسديد الفواتير والقيام بالخدمات الإدارية، مقابل أثمنة رمزية.
وأضاف الهسكوري، أن أخته هي أول من عرض عليه فكرة المشروع ليكون بمثابة عمل موازي لدراسته، حيث قامت بمنحه دراجة هوائية وحقيبة، قبل أن يبدأ بالترويج إلى فكرته عبر صفحته بـ”فايسبوك” حيث لقيت تفاعلا كبيرا وآراء متباينة بين مشجع ومستهزئ.
ويحلم الهسكوري بتطوير مشروعه مستقبلا وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لزبنائه.
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