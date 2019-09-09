قرقاش: ثقتنا بالسعودية مطلقة وشراكتنا ترسخها تضحيات

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن ثقة بلاده في السعودية "مطلقة" فيما يتعلق بالتطورات في اليمن.

وأشار الدكتور قرقاش إلى أن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات في هذا الصدد تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال الوزير الإماراتي، إنه لا يقرأ هذه الرسائل المشتركة إلا حاقد وخبيث، مضيفاً: "مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".

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وأصدرت السعودية والإمارات، الأحد، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه استمرار جميع جهودهما السياسية والعسكرية لاحتواء الأحداث التي وقعت مؤخرا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مشددتين في الوقت نفسه على أن نبذ الانقسام هو خطوة رئيسية لإنهاء هذه الأزمة التي نشبت بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.







البيان الذي بثته وكالتا الأنباء السعودية "واس" والإماراتية "وام" في توقيت متزامن، قال إن الدولتين عملتا وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

وشددت السعودية والإمارات على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف (المملكة والإمارات)، والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة.