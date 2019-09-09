الان تتابع وزير إماراتي عبر تويتر: ثقتنا في السعودية مطلقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365: قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة ان الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا. وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات.

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