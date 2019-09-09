الان تتابع إعصار عنيف يضرب طوكيو وأوامر إخلاء لمئات آلاف السكان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:

ضرب إعصار عنيف صباح الاثنين منطقة طوكيو تُرافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكم يات غير مسبوقة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسب ب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.

والإعصار فاكساي الذي تُرافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البر الياباني من ساحل شيبا جنوب غربي العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامي ة لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توق عات بأن تبلغ سرعة الرياح وكم يات الأمطار مستويات قياسي ة.

وحُرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضر ر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو حيث تحط مت نوافذ وانقلبت سي ارات، وفق وسائل إعلام محل ية.

ودعت وكالة الأرصاد الجو ية اليابانية السك ان إلى “توخ ي الحذر من العواصف والأمواج القوي ة والانهيارات الأرضي ة والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات”.

Advertisements

وأظهرت مشاهد تلفزيوني ة سقفا ضخما لمحط ة وقود منهارا في تاتياما، جنوبي طوكيو.

وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالي 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، في وقت توق فت حركة العب ارات في خليج طوكيو.

ووفقا لوكالة كيودو للأنباء، أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح، بينهم امرأة إصابتها خطيرة.

وقررت أحياء في العاصمة إبقاء المدارس مغلقة الاثنين بسبب المخاطر المرتبطة بالرياح التي يُتوق ع أن تظل قوي ة حت ى بعدَ مرور الإعصار.

كما تم الإبلاغ عن بعض الأضرار على مسارات السكك الحديد، بما في ذلك سقوط شجرة على خط يربط طوكيو بإحدى الضواحي الجنوبي ة بات جاه يوكوهاما.

وعانت بعض خطوط المترو من تأخيرات أو انقطاعات في الحركة، ما سب ب ازدحاما خانقا في بعض محط ات هذه المدينة الضخمة البالغ عدد سك انها 36 مليون نسمة.

كما تم إلغاء مئات الرحلات الجو ية، ما أث ر على آلاف الرك اب. وأُغلِقت بعض الطرق السريعة الساحلي ة بغرب العاصمة.وعادة ما يشهد اليابان أعاصير وعواصف استوائي ة في أواخر الصيف وخلال الخريف.