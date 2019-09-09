الان تتابع ميليشيا حزب الله تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365: قالت قناة المنار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين إن ميليشيا حزب الله أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان. يأتي هذا بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بين حزب الله وبين القوات الإسرائيلية إثر استهدافه آلية عسكرية تابعة لها.

وقال الحزب، الذي كان توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، إنه تصدى “بالأسلحة المناسبة” لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا حزب الله تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.