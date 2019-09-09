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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشف دبلوماسي عربي أن البحرين عرضت في الدورة 152 العادية لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة أمس الأحد بالقاهرة، مشروع قرار لإدانة انتهاكات وتجاوزات قناة الجزيرة القطرية ضد الدول العربية، وترويجها للإرهاب والتطرف.
وأوضح المصدر وفقاً لـ24 أن مندوب البحرين لدى الجامعة للعربية، عرض مشروع القرار في اجتماع المجلس على المستوى المندوبين، على أن يناقش ويُعتمد في اجتماع وزراء الخارجية العرب غد الثلاثاء.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن مشروع القرار حظي بتوافق العديد من الدول الأعضاء في مجلس الجامعة العربية عليه، وذلك ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب في المنطقة، ويُنتظر الحسم فيه، في اجتماع وزراء الخارجية العرب.
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