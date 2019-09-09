مذكرة حقوقية بمدينة لاهاي بهولندا توثق انتهاكات تنظيم الحمدين في ليبيا

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا انتهاكات تنظيم الحمدين في ليبيا، ودعمه المستمر للميليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.



وأظهرت الوثيقة الدولية التي أعدها فريق مختص، رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية التابعة له، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، بحسب موقع "العرب مباشر" الأحد.

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وأشارت الوثيقة، إلى أن الدوحة مستمرة في انتهاك القرار منفردة، وبالتعاون مع تركيا، بنقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى الميليشيات الإرهابية التي تقوض القانون والأمن في البلاد.

وأكد الفريق الدولي لتقصي الحقائق الذي أعد المذكرة، تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا بين 2011 و2019.

وبالتزامن مع ذلك، تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي، بشكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وإلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ضد ما وصفه بـ"مثلث الشر" في ليبيا، أي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وقطر، وتركيا، وتهم الثلاثي بدعم الميليشيات الإرهابية، والتورط في جرائم إرهابية ضد الشعب الليبي.