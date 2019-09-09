وزير الإعلام السوداني يكشف عن خطة للحكومة الإنتقالية لإعادة هيكلة الأجهزة الإعلامية 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح عن خطة للحكومة الانتقالية لإعادة هيكلة الأجهزة الإعلامية التي تتبع للدولة، من أجل تقليل سطوة الحكومة عليها بإعطائها المزيد من الحريات حتي تقوم بدورها خلال الفترة الانتقالية.
وقال وزير الإعلام السوداني، في تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية" مساء الأحد، إن أجهزة الإعلام يشوبها العديد من المشاكل، وتحتاج إلى إعادة هيكلة من أجل ضمان استقلاليتها خاصة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء وبقية الأجهزة التابعة للدولة.
وأضاف صالح أن وضع سياسة وخطة إعلامية للسنوات الثلاث المقبلة يحتاج إلى مشاورات واسعة، كاشفاً عن دخوله في تلك المشاورات مع قطاعات إعلامية مختلفة.
وأشار إلى أن الأهداف في وزارته معلومة لديه وسيسعى إلى تحقيقها، وأولها تأمين الحريات للأجهزة الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية، وتسهيل عملية حصولها على تأشيرات الدخول، وإجراء المقابلات مع المسؤولين في الدولة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.