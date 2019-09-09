مصرع 29 شخصًا في هجومين في شمال بوركينا فاسو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي 29 شخصًا مصرعهم في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو.

وقال المتحدث باسم الحكومة البوركينية ريميس فولغانس داندجينو في بيان اليوم: اصطدمت شاحنة نقل بعبوة ناسفة يدوية على طريق بارسالوغو-غيندبيلا في مقاطعة سانماتينغا. الحصيلة الأولية هي 15 قتيلًا فضلًا عن ستة جرحى تم نقلهم إلى مراكز طبية لتقديم الرعاية اللازمة" لهم. وكان مصدر أمني أشار إلى أن غالبية الضحايا هم من التجار.

وأضاف المتحدث في بيان آخر، أنه على بُعد نحو خمسين كلم من بارسالوغو "شن إرهابيون هجومًا أمس على موكب للمساعدات الغذائية على طريق دابلو-كيلبو. أدى إلى مقتل 14 مدنيًا فضلًا عن وجود أضرار مادية كبيرة".