إعصار فاكساي يشل حركة المواصلات ويقطع الكهرباء عن مناطق قرب طوكيو

وصل أحد أقوى الأعاصير "فاكساي" التي شهدتها العاصمة اليابانية ​طوكيو​ في السنوات الأخيرة، شرقي المدينة، اليوم مثيرا رياحا قياسية وأمطارا غزيرة وارتفاعا في منسوب مياه بعض الأنهار.

وألغيت أكثر من 100 رحلة جوية كما أغلقت السلطات عشرات من خطوط القطارات مما أدى إلى إرباك حركة النقل الصباحية للملايين في منطقة طوكيو الكبرى التي يبلغ عدد سكانها نحو 36 مليون نسمة مع تحذير السلطات الناس من خطورة الخروج .

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه ان "لم ترد أنباء عن سقوط قتلى ولم تحدث سوى إصابات بسيطة بحلول، صباح اليوم لكن ​الكهرباء​ انقطعت عن نحو 864 ألف منزل بما في ذلك مدينة كاموجاوا بأكملها".