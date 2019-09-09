ديلي تليغراف: جونسون يخطط لوقف أي تمديد لموعد "بريكست" بصورة قانونية

ذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن "رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ يخطط لوقف أي تمديد لموعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ بصورة قانونية"، مشيرة الى أن "مستشاري جونسون عقدوا، الأحد، اجتماعاً لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات ​البرلمان البريطاني​ تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد".

ولفتت الصحيفة الى أن "خطة يتم النظر فيها حالياً ستشمل إرسال جونسون خطاباً، مصحوباً بطلب تمديد المادة 50، يوضح رغبة ​الحكومة​ في عدم تأجيل الخروج بعد موعد 31 تشرين الأول المقبل".

وكان جونسون أكد في تصريح يوم الخميس الماضي أنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء ​بريكست​، مكرراً أن على ​المملكة المتحدة​ أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، مجدداً دعوته إلى ​انتخابات​ تشريعية مبكرة.