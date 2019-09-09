النشرة: دورية إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين مستعمرة المطلة وتلال العديسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب "هامر" مشطت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل ما بين ​مستعمرة المطلة​ وتلال ​العديسة​، تزامنت مع دوريات إسرائيلية على الطرقات العسكرية في البساتين المحاذية للمطلة، قابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في نقاط قريبة من الجدار لمراقبة الوضع.

وبموازاة ذلك، سجل بعيد منتصف الليل افلائت وفجر اليوم، أصوات دوي إنفجارات في عمق ​مزارع شبعا​، تردد صداها في قرى وبلدات ​العرقوب​ المتاخمة للمزارع دون أن يعرف مصدرها.