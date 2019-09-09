ماريو عون: منفتحون على الأفرقاء السياسيين و"القوات" لم تترك للصلحة مجالا

أكد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب ماريو عون "أننا منفتحون على الأفرقاء السياسيين كافة، خصوصا أننا في صعوبات اقتصادية وبأشد الحاجة للوحدة الوطنية"، مشيرا الى أنه "حاليا حزب "القوات اللبنانية" لم يترك للصلحة مجالا، فكل مواقفهم تصعيدية".
ولفت عون في حديث اذاعي الى أن "كافة الأفرقاء السياسيين مدوا يدهم لبعضهم البعض ورأينا التطوريات الإيجابية وهي مرحب بها في هذه الايام الصعبة"، معتبرا أن "الجميع فهم الرسائل الموجهة الى لبنان على الصعيد الإقتصادي والمالي ولكن "القوات" تغرد خارج السرب".
وشدد على أن "هذا الأمر لن يؤثر على المسيرة بشكل عام ولكننا نفضل أن تكون العملية جامعة"، مضيفا: "القوات" لديها تحفظات على ورقة بعبدا الإقتصادية ولكن هذا لا يؤثر على المسار العام والتفاهمات السياسية والإقتصادية بدأت ونأمل أن تترجم ببدء الخروج من الوضع السيء الذي نحن فيه اليوم".
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