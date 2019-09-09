الجيش الإسرائيلي: لا خطر من تسرب معلومات من الطائرة المسيرة التي أسقطت

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "سقوط طائرة مسيّرة صغيرة أمس كانت بمهمة عادية في لبنان"، مشددا على أن "لا خطر من تسرب معلومات من الطائرة المسيّرة التي أسقطت".
وكان "حزب الله" أعلن فجرا في بيان ـأن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".
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