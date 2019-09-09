الجيش الإسرائيلي: لا خطر من تسرب معلومات من الطائرة المسيرة التي أسقطت

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أن "سقوط ​طائرة​ مسيّرة صغيرة أمس كانت بمهمة عادية في ​لبنان​"، مشددا على أن "لا خطر من تسرب معلومات من الطائرة المسيّرة التي أسقطت".

وكان "​حزب الله​" أعلن فجرا في بيان ـأن "مجاهدي ​المقاومة​ الإسلامية تصدوا بالأسلحة المناسبة ل​طائرة​ إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه ​بلدة رامية​ الجنوبية، حيث تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".