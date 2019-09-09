مندوب ايران لدى وكالة الطاقة الذرية: لا توجد أنشطة نووية خفية لإيران

شدد مندوب ​ايران​ لدى ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ ​كاظم غريب آبادي​، على أنه "لا توجد أنشطة نووية خفية ل​إيران​"، مشيرا الى أن "الوكالة الدولية مؤسسة مستقلة لا تتبع للحكومة الاميركية لتتلقى أوامر ببرامج زيارات مسؤوليها من مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون".

وأوضح أبادي، أن "زيارة المدير المؤقت للوكالة كورنيل فروتا، ل​طهران​ جاءت ضمن أطر التعاون العادي بين إيران والوكالة ولم تحمل أي برنامج خاص كما يتمنى بولتون"، مبينا أن "زيارة فروتا تضمنت قراءة للتعاون في مراقبة تنفيذ ​الاتفاق النووي​ وتنفيذ البرتوكول الملحق"، مؤكدا أن "أي محاولات لإيجاد خلل وانحراف في التعاون ​البناء​ بين إيران والوكالة أو الضغط عليها ستكون مدمرة وسنواجهها".