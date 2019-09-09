شدد مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، على أنه "لا توجد أنشطة نووية خفية لإيران"، مشيرا الى أن "الوكالة الدولية مؤسسة مستقلة لا تتبع للحكومة الاميركية لتتلقى أوامر ببرامج زيارات مسؤوليها من مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون".
وأوضح أبادي، أن "زيارة المدير المؤقت للوكالة كورنيل فروتا، لطهران جاءت ضمن أطر التعاون العادي بين إيران والوكالة ولم تحمل أي برنامج خاص كما يتمنى بولتون"، مبينا أن "زيارة فروتا تضمنت قراءة للتعاون في مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي وتنفيذ البرتوكول الملحق"، مؤكدا أن "أي محاولات لإيجاد خلل وانحراف في التعاون البناء بين إيران والوكالة أو الضغط عليها ستكون مدمرة وسنواجهها".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب ايران لدى وكالة الطاقة الذرية: لا توجد أنشطة نووية خفية لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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