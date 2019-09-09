29 قتيلًا في هجومين في شمال بوركينا فاسو









اسماء السيد - واغادوغو: قُتل 29 شخصًا الأحد في هجومين، أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين في مقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما أعلنت الحكومة. وكانت مصادر أمنيّة قالت في وقت سابق إنّ حصيلة القتلى بلغت 20 شخصًا على الأقلّ.

قال المتحدث باسم الحكومة ريميس فولغانس داندجينو في بيان "هذا الأحد الواقع فيه 8 سبتمبر، اصطدمت شاحنة نقل بعبوة ناسفة يدوية على طريق بارسالوغو-غيندبيلا في مقاطعة سانماتينغا. الحصيلة الأولية هي 15 قتيلًا، فضلًا عن ستة جرحى، تم نقلهم إلى مراكز طبية لتقديم الرعاية اللازمة" إليهم. وكان مصدر أمني أشار إلى أن غالبية الضحايا هي من التجار.

أضاف المتحدث في بيان آخر، أنه على بُعد نحو خمسين كلم من بارسالوغو "شن إرهابيون هجومًا هذا الأحد على موكب للمساعدات الغذائية على طريق دابلو-كيلبو. أدى هذا الهجوم إلى مقتل 14 مدنيًا، فضلًا عن وجود أضرار مادية كبيرة".

من جهته، قال مسؤول محلّي لوكالة فرانس برس إنّ "حوالى عشرة من سائقي العربات الثلاثيّة العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قُتلوا" الأحد. وأوضح المسؤول أنّ الهجوم استهدف الموكب على طريق كيلبو-دابلو، وأنّ المساعدات كانت مرسلة إلى نازحين من هاتين المدينتين.

وأكد داندجينو أنه "تم نشر تعزيزات عسكرية، وأن عمليات التفتيش جارية. تأتي هذه المأساة في وقت يتم بذل جهود أمنية حثيثة في هذه المنطقة".

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تواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسيّة السابقة، التي تُعدّ إحدى أفقر دول العالم، هجمات جهاديّة منذ أربعة أعوام، خصوصًا في شمال البلاد وشرقها. وقد أوقعت أكثر من 500 قتيل.

وتركّزت الهجمات بدايةً في شمال البلاد، ثم توسّعت إلى مناطق أخرى، مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني انعدام الأمن.

تبدو قوّات البلاد غير قادرة على وقف الاعتداءات، فيما يبسط الجهاديون نفوذهم على مزيد من المناطق. وفرّ آلاف السكان من المدن والقرى التي استهدفتها هجماتهم.

وفي منتصف أغسطس الفائت قُتل 24 عسكريًا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، في ضربة غير مسبوقة لجهود هذا البلد في محاربة الجهاديين.

وفي منتصف يوليو، مدّدت السلطات ستّة أشهر حال الطوارئ السارية منذ ديسمبر 2018 في معظم مقاطعات البلاد. وتنصّ حال الطوارئ على منح صلاحيات إضافية إلى قوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.

تسري حال الطوارئ في 14 محافظة واقعة في سبع مناطق من أصل 13 منطقة في البلاد. لكنّ ذلك لم يمنع تعرّض العاصمة واغادوغو نفسها لثلاثة اعتداءات، بما في ذلك اعتداء في مارس 2018، استهدف مقارّ عسكرية، وأسفر عن ثمانية قتلى.

