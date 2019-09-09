استمرارا لحملاته ضد الصفحات المزيفة.. "فيسبوك" ينقذ ابنة صدام حسين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أرشيفية

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة موثقة باسم "رغد صدام حسين" تمتلك أكثر من نصف مليون معجب، بعدما تم اكتشاف أنها صفحة مزيفة تحمل اسم ابنة الرئيس العراقي الراحل.

وذكر المركز الإعلامي الرقمي العراقي، اليوم، أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حذفت الصفحة التي كانت تدار من مصر، وفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأكد المركز أن صفحة نجلة رئيس العراق الراحل صدام حسين التي تم حذفها، كانت موثقة بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها في الماضي "حظك اليوم" قبل أن تخدع الكثير من المستخدمين ممن ظنوا أنها تمثل شخصية "رغد صدام حسين".

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فيسبوك وحملة التصدي للحسابات المزيفة

واصل فيسبوك حملته في التصدي للعديد من الصفحات المزيفة خاصة للمشاهير، حيث يقوم بحذف مئات الحسابات يوميًا.

وكانت إدارة "فيسبوك" قد قامت بحذف عدد كبير من الحسابات الإيطالية، نظرًا لكونها إما زائفة أو تنشر أخبارًا كاذبة، وكان ذلك قبل انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي التي أقيمت في شهر مايو الماضي.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" في إيطاليا: "اتخذنا العديد من الإجراءات ضد الصفحات التي قامت بنشر معلومات غير صحيحة، وفقًا لتحقيق أجرته مجموعة (آفاز) النشطة على الإنترنت كان الدافع وراء اتخاذ القرار بحذف الصفحات المزيفة وملاحقة أصحابها"، بحسب ما نقله موقع "سبوتنيك" الروسي.