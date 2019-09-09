التلفزيون الإيراني نقلا عن الخارجية: ناقلة النفط وصلت لوجهتها وتم بيع الخام

دبي (رويترز) - ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله يوم الأحد إن الناقلة الإيرانية، التي كانت محور نزاع بين طهران وقوى غربية، وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط الذي كانت تحمله.
وقال المتحدث عباس موسوي للتلفزيون الإيراني "الناقلة وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط" دون أن يفصح عما إذا كان قد تم تسليم النفط.
كانت الناقلة أدريان داريا1 قد أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي والتقطت أقمار صناعية صورا لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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