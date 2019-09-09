دبي - بواسطة محمد فارس أكثر 10 دول مسالمة في العالم © القيادي أكثر 10 دول مسالمة في العالم

يبدو السلام شيئاً نادراً هذه الأيام، إذا فتحت أي موقع ويب تفضّله للأخبار (أو جريدة ما إذا كنت تفضّل الطرق القديمة) فكل ما تراه هو أخبار الحرب، لحسن الحظ في عام 2006، تم اختراع مؤشر السلام العالمي لقياس مدى سلمية دولة ما، أعتقد أنه يمكن أن نكون متأكدين من أن أمريكا لن تحصل على درجة عالية على ذلك المقياس. على أي حال، إذا كنت ترغب في القيام برحلة آمنة هذا الصيف، إليك أكثر الدول المسالمة في العالم.

1- بلجيكا © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم

كيف يمكن لدولة أتقنت فن تخمير البيرة أن تكون أي شيء إلا رمزاً للسلام؟ إنه بلد صغير ولكنه معقد إلى حد ما، حيث تتساوى فيه نسب مشاهدة مناظر المدينة الحديثة ومعالم من العصور الوسطى تقريباً.

2- السويد © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم

ليس هناك قدر كبير من اليقين في الحياة، لكن يمكنك أن تكون متأكد تماماً من أننا إذا نظرنا إلى البلدان التي تفعل الأشياء بالشكل صحيح، فستكون السويد على رأس القائمة، هذا ليس استثناءاً.

3- كندا © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم الأخ الأكبر والأكثر ذكاءً للولايات المتحدة، هذا البلد لديه طبيعة مذهلة ورعاية صحية مجانية، يبدو وكأنه مكان سلمي بالفعل!

4- فنلندا © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم

أقصد إنها دولة إسكندنافية أخرى، فيمكنك أن تكون على يقين من أن معظم تلك الدول ستتواجد في هذه القائمة، كل ما نراه في الأخبار هو مدى روعة هذه الدول ومدى سعادة جميع شعوبها، وفنلندا ليست استثناءاً.

5- اليابان © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم

أكثر الدول الآسيوية تشابهاً مع الدول الغربية، أصبحت اليابان دولة رائعة بالفعل، لديهم اقتصاد قوي، ومعدل جريمة منخفض ومعدلات سعادة عالية بشكل مثير للدهشة، وربما يحتوي هذا البلد على الكثير من السوشي أكثر مما يستطيع أي شخص تناولها. Advertisements

6- سويسرا © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم

لا يمكن للمال شراء السعادة، لكن من الواضح أن المال يمكنه شراء السلام، منحهم حيادهم موطئ قدم بشكل تام في أوروبا، وساعدهم في ذلك حقيقة أنهم يستقبلون كميات المال الكبيرة الخاصة بأي شخص.

7- النمسا © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم

أن يتواجد البلد في وسط أوروبا فإنه ليس بالأمر السهل دائماً، خاصةً إذا كان بلدك يحمل اسماً لأن هناك ديكتاتور قد ولد هناك أو لم يولد، لكن يبدو أن النمسا تبلي بلاءً حسناً عندما يتعلق الأمر بكونها سلمية هذه الأيام.

8- نيوزيلندا © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم

هناك سبب لتصوير مشاهد أرض Shire من فيلم "سيد الخواتم" هناك، حيث تبدو نيوزيلندا سلمية تماماً، فلا عجب أن يكون سكانها هادئين ولطفاء.

9- الدنمارك © alqiyady أكثر 10 دول مسالمة في العالم

في الأزياء الاسكندنافية الحقيقية، تحتل الدنمارك مكانة عالية للغاية في هذه القائمة، لنكن صادقين جميعاً: ربما تكون الدنمارك في مراكز عليا في هذه القائمة لأن كل من يريد تحريك القوات إليها يجب أن يمر عبر ألمانيا، في المرة الأخيرة التي توجب علينا القيام بذلك، استغرق الأمر نصف العالم لتحقيقه.