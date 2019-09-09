حدث ليلا| تفاصيل خطة الزراعة ب"الـمطر الصناعي".. ومناوشات جديدة جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من صباح اليوم، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، كان أبرزها:

- وزير الخارجية يصل إلى الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين.

- تحل مشكلة نقص المياه.. "الزراعة": الري بالأمطار الصناعية يضاعف الإنتاجية

أعلن الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي في البحوث الزراعية، نجاح الري المطري الصناعي لأول مرة في مصر، مشيرًا إلى أن التجارب العلمية التي شاركت فيها الري ومديرية الزراعة أثبتت فاعلية الآلية الجديدة.

- "هامر ومرسيدس وBMW".. مزاد للسيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة الأربعاء

تعقد جمارك مطار القاهرة الدولي الأربعاء المقبل، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 58 سيارة، ودراجه بخارية، ومواتير سيارات، وقطع غيار ومستلزمات سيارات واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة.

- الإسكان: 4.3 مليار جنيه استثمارات أسيوط الجديدة

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بمدينة أسيوط الجديدة.

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- "سكاي نيوز": حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيَّرة بجنوب لبنان

قالت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله إن الحزب أسقط طائرة إسرائيلية مسيَّرة خارج بلدة رامية بجنوب لبنان، وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

- مقتل 20 شخصا في هجومين انتحاريين ببوركينافاسو

لقي 20 شخصًا مصرعهم في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا شمالي بوركينا فاسو.

- جدل في المغرب بسبب قضية إجهاض ابنة شقيق "خليفة القرضاوي"

أثيرت حالة واسعة من الجدل في المغرب، بسبب قضية ابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب مؤخرًا رئيسًا للاتحاد القطري العالمي لاتحاد المسلمين خلفًا ليوسف القرضاوي، بحسب "سكاي نيوز".

- مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، في انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الأحد، بحسب "سكاي نيوز".

- الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبات لمحاكاة حرب ضد حزب الله

بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مناورة واسعة النطاق تحاكي حربًا ضد حزب الله وقوات أخرى موالية لإيران فى شمال البلاد.