محامين حلوان أمام الجنح ومتهمي "ولاية سيناء".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة وأخرى تستمع للشهود.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- سماع الشهود بقضية "ولاية سيناء 4"

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

- محاكمة المتهمين بـ"خلية ميكروباص حلوان"

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان" والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

- محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة "عمرو. أ" مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

- محاكمة 6 محامين أمام "جنح حلوان"

تنظر محكمة جنح حلوان، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة 6 محامين (مخلى سبيلهم) على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016.​