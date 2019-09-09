"سكاي نيوز": حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيَّرة بجنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): قالت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله إن الحزب أسقط طائرة إسرائيلية مسيَّرة خارج بلدة رامية بجنوب لبنان، وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. يذكر أن هناك حالة من التوتر بين لبنان ودولة الاحتلال خلال الفترة الماضية بدأت مع اتهام حزب الله والسلطات اللبنانية، الاحتلال الإسرائيلي، بشن هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، وقال الحزب إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة، إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، دون أن يحدد هدف الهجوم.

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