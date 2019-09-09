اليوم.. "السياحة" تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
تعلن وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية "HC" بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية، التي تم صياغتها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية كأحد أهم ركائز محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
يأتي ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وفي ضوء خطة وزارة السياحة، لإعادة هيكلة القطاع، والذي يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية أحد محاوره الأساسية.
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