طائرات التحالف تدك مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظةالجوف اليمنية.
منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف.
واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الغارات أسفرت عن تكبيد مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.
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