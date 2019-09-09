طائرات التحالف تدك مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية. الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف. منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الغارات أسفرت عن تكبيد مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

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