29 قتيلاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

قالت حكومة بوركينا فاسو إن ما لا يقل عن 29 شخصاً لقوا حتفهم، في شمال البلاد الذي تسوده الاضطرابات بعد تعرض قافلة غذائية وشاحنة نقل لهجوم.

وأضافت الحكومة في بيانات منفصلة إن هجوماً "إرهابياً" على القافلة أدى إلى مقتل 14 مدنياً في حين ارتطمت الشاحنة بعبوة ناسفة في إقليم ساماتينجا مما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً وستة جرحى.

وقالت إن "هذه المأساة تأتي في الوقت الذي تُبذل فيه جهود أمنية مهمة في هذه المنطقة".

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وتأتي أحدث أعمال عنف عقب هجوم شنه مسلحون في أغسطس أسفر عن مقتل 24 جندياً في أدمى هجوم حتى الآن في الحرب التي تشنها تلك الدول الواقعة بغرب أفريقيا ضد المسلحين.