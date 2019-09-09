دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس). واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد. اقرأ أيضاً... مقتل 30 حوثياً بغارات لـ«التحالف»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات التحالف تدك مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.