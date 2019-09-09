حزب الله يُسقط درون إسرائيلية: انفجارات في مواقع إيرانية بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرّ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بأن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة وأنها بحوزة مقاتليه. وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "الحديث عن طائرة مسيرة بسيطة جدا سقطت أثناء نشاط عادي، ولا تخوف من تسرب معلومات".

دوّت عدة انفجارات في منطقة البوكمال، في ريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية – العراقية، قبيل فجر اليوم الإثنين، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحسب المرصد، فإن طائرات ما زالت مجهولة الهوية، استهدفت آليات ومواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بمنطقة البوكمال، ومناطق أخرى قرب الشريط الحدودي بين سورية والعراق، دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية حتى اللحظة

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ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات ضد أعداف إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله في سورية، بادعاء دفعها إلى مغادرة الأراضي السورية.

وفي لبنان، قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله إن مقاتلي الحزب أسقطوا طائرة مسيرة إسرائيلية (درون) في منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأن "الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت بيد المقاومين".

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من استهداف مقاتلي الحزب لسيارة عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، ردا على هجوم إسرائيلي، قبل أسبوعين، بطائرتين مسيرتين مفخختين، في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.