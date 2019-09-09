شكرا لقرائتكم أمير الكويت يستكمل فحوصاته بأميركا وتأجيل لقائه مع ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، أن الرئيس الأميركي سيستضيف أمير الكويت بالبيت الأبيض في 12 سبتمبر/أيلول.

وقالت ستيفاني غريشام، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد التقى أمير الكويت بواشنطن في أيلول/سبتمبر 2018 وأيلول 2017.