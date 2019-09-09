الجمهورية:التحضيرات تنتهي اليوم للبتّ بجدول اعمال جلسة الحكومة المقبلة

كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"​الجمهورية​"، انّ التحضيرات تنتهي اليوم للبتّ بجدول اعمال جلسة ​مجلس الوزراء​ العادية المقرّر عقدها الخميس المقبل في ​قصر بعبدا​ للبحث في شؤون عادية و​التعيينات القضائية​ التي أُنجز قسم كبير منها، على ان تُستكمل التحضيرات للتوافق عليها جميعها، وخصوصا انّ المعوقات ما زالت من ضمن وزراء البيت الواحد في "تكتل ​لبنان القوي​".

ولفتت مصادر معنية لـ"الجمهورية"، الى انّ التوافق تمّ على عدد من المواقع القضائية و​العدلية​ الخمسة المطروحة. وفي الوقت الذي تمّ فيه التفاهم على بديل من رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​، ما زال الخلاف قائماً على رئاسة هيئة الإستشارات والتشريع.

وعلمت "الجمهورية"، انه ولو نجحت الإتصالات الجارية، فقد يتمّ التفاهم على التعيينات في ​مجلس الإنماء والإعمار​ او على مستوى نواب حاكم ​مصرف لبنان​، في تسوية تجري بن القوى الخمس المتحكمة بأكثريتين نيابية ووزارية، كما قال مرجع معني بالإتصالات الجارية لإتمام التعيينات.