واشنطن بوست: تعثر المفاوضات مع طالبان سببه انقسامات داخل إدارة ترامب

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ قوله ان " تعثر مفاوضات السلام مع ​حركة طالبان​ جاء بسبب انقسامات داخل إدارة ترامب". ولفت إلى ان " مستشار ​الأمن القومي الأميركي​، ​جون بولتون​ عارض إبرام اتفاق مع طالبان واختلف مع بومبيو بهذا الشأن".

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