بولسونارو خضع لجراحة هي الرابعة منذ تعرضه للطعن قبل نحو عام

خضع الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​، ل​جراحة​ لمعالجة فتق، في عمليّة هي الرّابعة منذ تعرّضه للطعن قبل نحو عام. واستمرّت العمليّة الجراحيّة في ​مستشفى​ فيلا نوفا ستار في ساو باولو أكثر من خمس ساعات.

وقال الطبيب أنطونيو لويز ماسيدو في البيان إنّ "الإجراء كان ناجحاً"، مشيراً إلى أنّ الرئيس يتعافى وحاله مستقرّة.

وأوضح أنّه تعيَّن إزالة أجزاء كبيرة من أمعاء بولسونارو، بعدما التصقت بجدار ​البطن​ بشدّة، مشيرا الى أنه من المتوقّع أن يقضي بولسونارو خمسة أيّام في المستشفى وانّه يجب أن يكون قادرًا على السّفر بالطائرة بعد أسبوع.