ارتفاع عدد القتلى في الهجومين في شمال بوركينا فاسو الى 29

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة​ في ​بوركينا فاسو​، فولغانس داندجينو، عن إلاتفاع عدد القتلى نتيجة هجومين أحدهما ب​عبوة ناسفة​، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، الى 29 شخصاً.

وأوضح في بيان أن "هذا الأحد إصطدمت شاحنة نقل بعبوة ناسفة يدوية على طريق بارسالوغو-غيندبيلا في مقاطعة سانماتينغا. الحصيلة الاولية هي 15 قتيلا فضلا عن ستة جرحى تم نقلهم الى مراكز طبية لتقديم الرعاية اللازمة".

واضاف المتحدث في بيان آخر، أنه على بُعد نحو خمسين كلم من بارسالوغو "شن ارهابيون هجوما هذا الاحد على موكب للمساعدات الغذائية على طريق دابلو-كيلبو. ادى هذا الهجوم الى مقتل 14 مدنيا فضلا عن وجود اضرار مادية كبيرة".