وفاة الأمير السعودي فيصل بن فهد بن مشاري.. والجنازة عقب صلاة العصر

Advertisements Advertisements وفاة الأمير السعوديفيصل بن فهد بن مشاري.. والجنازة عقب صلاة العصر الإثنين 9 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أعلن الديوان الملكى السعودى، مساء الأحد، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشارى بن جلوى آل سعود، فى بيان رسمى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء نص البيان: Advertisements "انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشارى بن جلوى آل سعود، وسيصلى عليه، اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله فى مدينة الرياض". واختتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements Advertisements

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