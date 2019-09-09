جهاد ذبيان دان الإعتداء الأميركي التركي على سوريا

دان رئيس تيار "صرخة وطن" ​جهاد ذبيان​، في بيان، الاعتداء الاميركي التركي بالقيام بدوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية، معتبرا انه "اعتداء موصوف واحتلال تشرع كل المواثيق والقوانين الدولية الحق في مقاومته وطرده بكل والوسائل".

وأضاف: "لا يغيب عن بال احد ان ​الدولة السورية​ اخذت قرارها بتحرير كل شبر من ترابها، وها هو الجيش العربي السوري ينهي افول هذا الارهاب المدعوم من الاميركي والتركي"، معتبرا "قد يستطيعوا تأخير اعلان النصر النهائي بتحرير كل الاراضي السورية وهذا امر محتوم، ولن يكون حساب بيدر الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ مطابقا على حقل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".