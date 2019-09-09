حزب الله: اسقاط طائرة اسرائيلية مسيرة في خراج بلدة رامية الجنوبية

أعلنت ​المقاومة​ الإسلامية "حزب الله" ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا بالأسلحة المناسبة فجر اليوم ل​طائرة​ إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه ​بلدة رامية​ الجنوبية، حيث تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".

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