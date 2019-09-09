مقتل امرأة يشتبه بأنها انتحارية بتفجير بالقرب من وحدة عسكرية بالفلبين

أعلن الجيش الفلبيني، إن امرأة يشتبه بأنها انتحارية، قُتلت في تفجير وقع قرب وحدة عسكرية في جنوب البلاد، لكن هذا الهجوم لم يسفر عن سقوط أي قتلى آخرين.
وأوضح الجيش أن القوات التي كانت تحرس الوحدة في بلدة إندانان بإقليم سولو نبهت الجنود لاتخاذ ساتر عندما شاهدت امرأة في زي إسلامي تتصرف بشكل مريب ووقع الانفجار بعد ذلك بلحظات.
ولفت قائد قوة المهام في المنطقة الميجر جنرال كورليتو فينلوان في بيان إلى انه لولا تصرف الحرس لكان الهجوم أوقع عددا كبيرا من القتلى والمصابين.
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