الجيش اليمني يصدّ هجوما لجماعة "أنصار الله" في الحديدة

صد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، هجوما لجماعة "أنصار الله" في مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من استئناف لجنة تنسيق إعادة الانتشار أعمالها على متن سفينة للأمم المتحدة قبالة الحديدة.
وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن هجوم "أنصار الله" سبقه قصف بصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون نفذته الجماعة على مواقع الجيش.
من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" أن الجيش اليمني نفذ قصفا بالمدفعية باتجاه مطار الحديدة ودوار الجمل في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، وأنحاء في منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين شمال شرقي وشرق المدينة.
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