"محور سمالوط والمتحف الآتوني".. تعرف على مواعيد انتهاء مشروعات المنيا العملاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ومسئولي المحافظة، السبت الماضي، عددًا من المشروعات التي اقتربت من انتهاء العمل فيها داخل محافظة المنيا.

8 محطات كانت مُجمل جولة رئيس الوزراء لـ"المنيا"، كان أبرزها مشروعات اقترب الانتهاء من العمل فيها، ومنها "المتحف الآتوني، ومحور سمالوط، وكورنيش النيل، ومجمع الصناعات الصغيرة".

وكانت البداية بتفقد محور كوبري سمالوط الذي يُجرى تنفيذه حالياً على نهر النيل، وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه يأتي استكمالاً لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وأوضح وزير النقل، أن تنفيذ محور سمالوط بطول 24 كم وعرض 21 م، وتكلفة إجمالية 1,5 مليار جنيه؛ وجاء ليربط الطرق الصحراوي، مشيرًا إلى أنه جرى البدء في تنفيذ المحور في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي، ويتكون من 47 عملاً صناعياً، ويشتمل المحور على 4 كباري رئيسية، و26 كوبري و17 نفقاً؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وكانت من ضمن محطات "مدبولي"، تفقد أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنفيذ المتحف الآتوني، والتي من المُقرر أن تنتهي نهاية عام 2020، وبدأت أعمال مشروع تنفيذ المتحف في عام 2003، على مساحة إجمالية تبلغ 25 فداناً بطول 600 م على كورنيش النيل، وجرى طرح المشروع على ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى جرى الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني والمباني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات.

وشملت المرحلة الثانية واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، مشيراً إلى أن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية، مستعرضاً أهم هذه المعوقات أمام رئيس الوزراء.

وقال وزير الآثار، إن المرحلة الثانية ممتدة في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف التي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق والري.

Advertisements

وأوضح أن المتحف الآتوني جاءت فكرة إنشائه من خلال اتفاقية للتآخي بين محافظة المنيا ومدينة ألمانية عام 1979، ليحكي فترة الملك اخناتون، وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة " أخت آتون " تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا، وعاصمة مصر في ذلك الوقت؛ ليصبح المتحف منارة ثقافية هامة في محافظات الصعيد.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير كورنيش النيل، وقال المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، إن المرحلة الأولى من مشروع التطوير امتدت بطول 290 متراً بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وجرى تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتيريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

وأوضح توفيق، أن المرحلة الثانية تمتد بطول 295م ، وجار الانتهاء منها حاليا، على أن يتم تسليمها في غضون 10 أيام، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تمتد بطول 150م سيتم الانتهاء خلال شهرين.

وتفقد مدبولي أيضًا، مشروع "شارع مصر"، الذي نفذته المحافظة لشباب الخريجين، ويشمل أنشطة تجارية عديدة، وأوضح الدكتور محسن أحمد مصمم المشروع، أن هذا المشروع جرى تنفيذه على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث جرى إنشاء 38 محلاً تجارياً بمسطح 3× 4 م، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و 12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة، مشيراً إلى أنه جرى تسليم 18 محلاً مؤخراً، وجار التجهيز حالياً لتسليم 20 محلاً أخرى للشباب، ممن انطبقت عليهم شروط ومعايير التقديم وذلك في غضون 10 أيام.

وزار مدبولي مستشفى سمالوط العام والتي تشهد أعمال تطوير شمالة، كما زار مستشفى المنيا للتأمين الصحي، التي جرى افتتاحها في عام 2005 على مساحة 1710 م2، وأوضح مدير المستشفى أن الطاقة الاستيعابية 230 سريراً و8 غرف للعمليات، بالإضافة إلى 8 غرف للحضانات مجهزة بجهاز تنفس صناعى، وغيرها من الأجهزة، موضحا أن المستشفى بشكل عام يخضع حالياً لأعمال تطوير، وجرى إسنادها إلى جهاز الخدمة الوطنية منذ 13 يونيو 2019، موضحًا أن نسبة عدد المنتفعين المربوطين على التأمين الصحي في المنيا إلى عدد السكان تصل إلى 60 % تقريبًا، وقال إن متوسط عدد حالات التردد اليومي على الطوارئ لمستشفى المنيا للتأمين الصحي يصل إلى 150 حالة يومياً.

وكانت من ضمن محطات رئيس مجلس الوزراء، مجمع للصناعات الصغيرة، داخل المنطقة الصناعية، ويضم 68 مصنعا صغيرا، ويُقام على مساحو 80 ألف متر مربع، ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 85%.

وعلى بعد نحو كيلو متر، افتتح مدبولي، مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار، ثم زار مجمع لمصانع الملابس الجاهرة، والذي قامت بإنشائه مؤسسة مصر الخير، وتديره شركة جيزة لتنمية الصعيد وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، ويوفر ما يقرب من 7000 فرصة عمل بصورة مباشرة و2000 فرصة عمل بصورة غير مباشر (خدمات للعاملين بالمصانع ).​