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طائرات التحالف العربي تدك مواقع للحوثيين في الجوف اليمنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ضربت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، بحسب "سكاي نيوز".

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن الغارات أسفرت عن تكبيد مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

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