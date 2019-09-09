فحص 28 مشتبها به ضبطوا في حملة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، حملة أمنية مكبرة استهدفت فرض السيطرة الأمنية بمنطقة الطالبية، غربي المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 28 مشتبها به، يخضعون للفحص الجنائي للوقوف على نشاطهم، وتحرير 20 مخالفة نموضج 125المروري، و5 حالات سحب متنوعة.

في مجال المرافق تم رفع 287 حالة تعد على الطريق العام أبرزها إزالة 8 إعلانات بدون ترخيص، 2 "غرزة شاي"، 120 كرسيا و40 ترابيزة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​