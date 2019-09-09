رحلة الشرطة لاستعادة المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة في حملة تفتيشية موسعة، استهدفت استعادة المظهر الحضاري لمدينة السادس من أكتوبر. خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود عن تحرير 102حالة سحب متنوع، 80 كلبشا، و120 مخالفة 125 المروري وحجز سيارة و8 "توك توك". إدارة شرطة المرافق تمكنت من إزالة 417 حالة تعد على الطريق أبرزها 104 كراسي، 140 واقعة رقع قمامة، و5 غلق وتشميع و9 لافتات مخالفة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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