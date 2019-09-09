بعد إعلان الديوان الملكي وفاته.. ابرز معلومات عن فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة بيانًا ليعلن من خلاله وفاة أحد أمراء العائلة المالكة وهو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

وجاء بنص البيان:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير، فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في

الأمير فيصل بن فهد بن آل سعود في سطور:

جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

. الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي هو نجل الأمير فهد بن مشاري الأمير السابق لمنطقة القصيم، والذي اصطحبه الملك عبدالعزيز في توحيد

المملكة خاصة الحجاز.. هو من مواليد الرياض عام 1365هـجريا والموافق 1946ميلاديا.. تلقى تعليمه الإبتدائي والمتوسط والثانوي بمدارس الرياض الحديثة، وانهى تعليمه الجامعي في العام الدراسي 1389 هـ أو 1390 ه، "1970 م".. تولى الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبان وذلك عام 1391هـ ، والذي تقلد وقتها أيضًا عدة مناصب ابرزها:1. رئيس الأتحاد العربي السعودي لرياضة كرة القدم.2. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.3. رئيس الأتحاد السعودي لرياضة المعوقين.. وفي عام 1403هـ أصبح الأمير الراحل منصب رئيس عام لرعاية الشبان.