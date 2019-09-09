اخبار العالم

بعد إعلان الديوان الملكي وفاته.. ابرز معلومات عن فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية منذ ساعات قليلة بيانًا ليعلن من خلاله وفاة أحد أمراء العائلة المالكة وهو الأمير  فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

وجاء بنص البيان:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير، فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في

جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأمير فيصل بن فهد بن آل سعود في سطور:

. الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي هو نجل الأمير فهد بن مشاري الأمير السابق لمنطقة القصيم، والذي اصطحبه الملك عبدالعزيز في توحيد

المملكة خاصة الحجاز.
. هو من مواليد الرياض عام 1365هـجريا والموافق 1946ميلاديا.
 . تلقى تعليمه الإبتدائي والمتوسط والثانوي بمدارس الرياض الحديثة، وانهى تعليمه الجامعي في العام الدراسي 1389 هـ أو 1390 ه، "1970 م".
. تولى الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبان وذلك عام 1391هـ ، والذي تقلد وقتها أيضًا عدة مناصب ابرزها:
1. رئيس الأتحاد العربي السعودي لرياضة كرة القدم.
2. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
3. رئيس الأتحاد السعودي لرياضة المعوقين.
. وفي عام 1403هـ أصبح الأمير الراحل منصب رئيس عام لرعاية الشبان.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان الديوان الملكي وفاته.. ابرز معلومات عن فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا