الكباشي لـ"العين الإخبارية": سلفاكير يلتقي مشار في جوبا الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو المجلس السيادي بالسودان الفريق شمس الدين الكباشي إن زعيم المعارضة المسلحة بجمهورية جنوب السودان رياك مشار سيغادر إلى جوبا، الإثنين، رفقة عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي للقاء رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وأضاف الكباشي -في تصريح لـ"العين الإخبارية"- أن الخرطوم تدعم جهود السلام في جوبا وفقاً للوساطة التي أدت إلى اتفاق سلام بين طرفي النزاع سلفاكير ميارديت ورياك مشار، لافتا إلى أن هذا اللقاء من شأنه أن يعزز الثقة بين الطرفين ويساهم في تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف.

وتابع قائلا: "تبدأ غداً لقاءات أعضاء المجلس السيادي والجبهة الثورية بعاصمة جنوب السودان جوبا، وإن الزيارة الرسمية لجوبا ستستغرق يومين".

كان من المتوقع أن يلتقي سلفاكير ومشار بجوبا في يوليو/تموز الماضي، إلا أن الأخير رفض وطالب بعقد اللقاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويظل بند الترتيبات الأمنية عالقاً بين الفرقاء بجنوب السودان، إلى جانب قضية عدد الولايات وحدودها.