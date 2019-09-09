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شكرا لقرائتكم ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في الباهاما إلى 44 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الحكومة في جزر الباهاما أن عدد القتلى جراء إعصار دوريان زاد واحدا ليرتفع إلى 44.
وأكد وزير الصحة دوان ساندس الأحد عدد القتلى في رسالة إلى أسوشيتد برس.
وحذر المسؤولون من أن عدد الوفيات من المرجح أن يرتفع بينما تقوم قوات الأمن والفرق الأخرى بتفتيش المناطق المدمرة في شمالي جزر البهاما.
كما أعلنت الحكومة عن خط هاتفي ساخن يمكن لسكان الباهاما الاتصال به للإبلاغ عن ذويهم المفقودين منذ ضربت العاصفة الجزيرة.
ونسبت خمس حالات وفاة على الأقل إلى العاصفة في جنوب شرقي الولايات المتحدة وواحدة في بورتوريكو.
وخيمت رائحة الموت على مناطق من جزيرة أباكو الكبرى في شمال جزر الباهاما، الجمعة، مع قيام فرق الإغاثة برفع أنقاض المنازل والبنايات بحثاً عن الضحايا، وهو بحث يُتوقع أن يرفع بشكل حاد عدد القتلى من الإعصار دوريان.
واجتاح دوريان - وهو أقوى إعصار يضرب جزر الباهاما على الإطلاق - جزر أباكو والباهاما الكبرى الأسبوع الماضي ليسوي أحياء بأكملها بالأرض، ويدمر البنية التحتية، بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار.
وبخلاف المصابين بكسور ورضوض والتهابات جلدية يعاني الناجون من صدمات نفسية، إثر مشاهد الرعب والموت والدمار التي شهدوها في الأيام السابقة. وضرب دوريان الجزر بقوة إعصار من الفئة الخامسة، وهو الأقوى على مقياس سافير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 70 ألفاً يحتاجون لمساعدات عاجلة بتوفير المياه والغذاء والمأوى في جزر الباهاما.
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