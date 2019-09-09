وفد أمني مصري يبحث مع "حماس" ضبط حدود غزة

بحث وفد المخابرات المصرية، مساء الأحد، مع عدد من قيادات حماس في قطاع غزة، ملف ضبط الحدود مع القطاع ووقف عمليات التهريب عبر الأنفاق، إلى جانب بحث ما يتعلق بحالة التصعيد الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال مصدر فلسطيني لـ"العين الإخبارية" إن أعضاء حماس أشادوا بالدور المصري في الملفات الفلسطينية المختلفة، كما تم بحث حركة تنقل الفلسطينيين والبضائع عبر معبر رفح وإمكانيات تحسينها.

وخلال الزيارة قام الوفد المصري بجولة تفقدية للحدود المشتركة بين قطاع غزة ومصر.

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من جهتها أعلنت حركة "حماس" -في بيان لها- أن قيادتها ممثلة برئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وعدد من قياداتها التقت وفد المخابرات المصرية، وعلى رأسه مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبدالخالق.

‎ووفق البيان، بحث الطرفان أهمية واستراتيجية تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والشعب الفلسطيني، ومراكمة البناء على ما تم في المرحلة الماضية.

وأكدت حماس موقفها الثابت من بناء علاقات استراتيجية مع مصر، وأهمية ومحورية الدور المصري في المنطقة بكاملها.. وناقش الطرفان سبل تخفيف معاناة الفلسطينيين وكسر الحصار عن قطاع غزة، وأهمية الجهد الذي تبذله مصر في هذا الجانب، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود على هذا الصعيد.

كما بحث الجانبان ملف المصالحة، حيث أبدت حماس استعدادها التام للمضي قدماً في إتمامها وبناء النظام السياسي على أساس الشراكة وتمثيل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وطي صفحة الانقسام لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.