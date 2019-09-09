بالفيديو.. توقعات الجماهير لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت الجماهير المصرية نتيجة نهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز والمقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي بنتيجة 1-0.

بينما تأهل بيراميدز لنهائي الكأس بعد الفوز على بتروجت في الدور نصف النهائي بهدفين دون مقابل.

ويسعى الزمالك للتتويج باللقب رقم 27 في تاريخه، بينما يتطلع بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في مسيرته.

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وحقق الزمالك لقب كأس مصر 7 مرات في الألفية الجديدة أعوام 2002 و2008 و2013 و2014 و2015 و2016 و2018.

يذكر أن الزمالك يحمل لقب النسخة الماضية من كأس مصر، بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستعرض الفيديو التالي توقعات الجماهير المصرية لنتيجة نهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز.