فيديو.. الجماهير تتوقع الفائز من صراع عواد والشناوي في نهائي كأس مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الجماهير المصرية عن رأيها في المواجهة المرتقبة بين كل من أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد عواد نظيره في الزمالك في نهائي كأس مصر الذي يجمع بين فريقيهما، مساء الأحد.

ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية المباراة المرتقبة بين الفريقين في نهائي البطولة الذي تأهل له بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه، والزمالك للمرة الثانية على التوالي.

الشناوي وعواد حارسان دوليان مع منتخب مصر، ويعدان من أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية مع محمد الشناوي لاعب الأهلي، ويعول كل طرف على حارسه من أجل حسم الفوز والتتويج باللقب.

"العين الرياضية" تسلط خلال هذا الفيديو الضوء على المواجهة المرتقبة بين الحارسين.